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    Kayseri'de kuş grubu araçlar denetlendi

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuş gurubu otomobillere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 10 araca 23 bin 647 TL para cezası yazıldı.
    • 12.05.2022 - 18:55
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    Kayseri'de kuş grubu araçlar denetlendi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi/Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak oto ve motosiklet hırsızlığının önlenmesi ve asayiş yönünden uygunsuzlukların engellenmesi için denetim yapıldı.

    Kuş grubu 95 araç denetlendi

    İHA'nın haberine göre, yapılan denetimlerde toplam 30 motosikletin, 95 aracın ve 134 şahsın sorgusu yapıldı.

    10 araca ceza uygulandı

    Sorgulama çalışmalarında 1 adet çalıntı motosiklet bulunurken, 4 adet araç trafikten men edilerek trafik yönünden 10 araca da 23 bin 647 TL cezai işlem uygulandı.

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    Kayseri de kuş grubu araçlar denetlendi #3

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