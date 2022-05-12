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Kayseri'de kuş grubu araçlar denetlendi

Kayseri'de kuş grubu araçlar denetlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuş gurubu otomobillere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 10 araca 23 bin 647 TL para cezası yazıldı.