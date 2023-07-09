Kayseri'de mandaların sağım yolculuğu Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, belgeselleri aratmıyor.

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İHA

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısındaki Hürmetçi ile Karpuzsekisi mahalleleri arasında bulunuyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan sazlığa mandalar sağım yolculuğu yapıyor.

Afrika'daki belgeselleri aratmıyor

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda yolculuk, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor.

İzleyen hayran kalıyor

Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor.

Yoğun ilgi görüyor

Bu anlara yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçılar, yoğun ilgi gösteriyor.