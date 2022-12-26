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    Kayseri'de öğretmen, camide de imamlık yapıyor

    Develi ilçesinde ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet Akif Kılıf, mahalle camiinde imam olmadığı için imamlık da yapıyor.
    • 26.12.2022 - 23:04
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 00:00
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    Kayseri'de öğretmen, camide de imamlık yapıyor

    Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde bulunan ilkokulda öğretmenlik yapan Mehmet Akif Kılıf, okulda çocukların eğitimine katkıda bulunurken, mahalle sakinlerine de yardımcı oluyor.

    Ders saatlerinde öğrencileriyle zaman geçiren Kılıf, mahalle camisinde imam olmamasından dolayı camide de imamlı yapıyor. Özellikle cuma namazlarında cemaatle buluşan Mehmet Akif Kılıf, mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

    Kayseri de öğretmen, camide de imamlık yapıyor #1

    Köyde cuma namazlarını kıldırıyor

    İHA'nın haberine göre; Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu öğretmen Mehmet Akif Kılıf, "2 yıldan beri Saraycık Mahallesinde ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Daha önce Develi ve Nevşehir’de farklı yerlerde görevde bulundum. Son 2 yıldan beri buradayım. Öğrencilerimize elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da köyümüzde imamımız mevcut değil. Yine burada bulunduğum süre zarfında da cuma namazlarını kıldırıyorum. Cemaatimizle beraber iştirak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kayseri'de öğretmen, camide de imamlık yapıyor VİDEO

    Kayseri de öğretmen, camide de imamlık yapıyor #2

    "Develi'nin 6 köyünde imam yok"

    Saraycık Mahalle Muhtarı Adem Erdem ise "Mehmet Akif hocamız vekil olarak öğretmenliğimizi yapıyor. Şuanda da camimizde imamımız olmadığından dolayı cuma namazlarımızı kıldırıyor. Allah razı olsun kendisinden. Sadece burada değil, şuan bildiğim kadarıyla Develi’nin 5-6 köyünde imam yok" dedi.

    Kayseri de öğretmen, camide de imamlık yapıyor #3

    Kayseri de öğretmen, camide de imamlık yapıyor #4


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