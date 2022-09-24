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    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar

    Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Gülük çeşmesine, kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılarak zarar verildi. Tarihi çeşme adeta kaderine terk edildi.
    • 24.09.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 13:08
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    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki Gülük Çeşmesi, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilmiştir. Geçmişten günümüze kadar uzun yıllar içme suyu olarak kullanılan çeşme, son dönemde kullanılmayıp demirle kapatıldı.

    Hem restorasyonu yapılmadı hem sprey boya ile zarar verildi

    Restorasyon için taşları numaralandırılan çeşme için aradan geçen yıllara rağmen herhangi bir onarma işlemi yapılmadı.

    Kayseri de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar #1

    Lale devriden gelen çeşme taşları, sprey boyalarla zarar gördü

    DHA'nın haberine göre, çeşmeyle ilgili bilgi veren tarihçi Mehmet Çayırdağ, "Osmanlı döneminde inşa edilen bu çeşme Lale Devri döneminde Kayserili Hacı Halil Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Hacı Halil Efendi'nin Kayseri'de birçok hayır eserleri var. Bu hayır eserleri arasından en çok da çeşmeler yaptırmış. Çeşmelerin çoğunun suyu dağlardan geliyor. Bu çeşmelerden bir tanesi de Gülük Çeşmesi. Çeşmenin çok güzel bir kitabesi var. Çeşmelerin birçoğunun kitabeleri müzede sergileniyor. Hacı Halil Efendi'nin Hasbekitçi Cami ve Çukurlu Camisi'ndeki çeşmeleri hala ayakta. Diğer birkaç çeşmesi maalesef yıkılmış." diye konuştu.

    Kayseri de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar #2

    Bu tür eserler turizm için önemli

    Tarihi eserlerin değerine değinen Çayırdağ, "Halkımızın bu tür eserlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu tür eserleri korumamız lazım. Üzerine yazılar yazarak onlara zarar vermemek lazım. Bu tür hareketler, bilinçsize yapılan hareketlerdir. Yeni neslimizin bu konularda daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Çeşmenin yanında cami ve medrese de var. Caminin mihrabı bilhassa çok meşhur. Çeşme tek başına turizm için yeterli değil. Ancak şu anda restorasyonu devam eden hamam ve diğer mekanlarla birlikte turizme kazandırılabilir." ifadelerini kullandı.

    Kayseri de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar #3


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