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    Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağıştan dolayı yollarda taşkınlar yaşandı.
    • 07.06.2022 - 20:10
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    Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    İlçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde şiddetini arttıran yağmur yağışının ardından, yollarda su taşkınları meydana geldi.

    Yağışın etkisi ile bazı evlerin duvarları ve yollardaki taşlar zarar görürken, vatandaşlar da araçları ile yollarda gitmekte zorluk yaşadı.

    Araçlar ilerlemekte zorlandı

    İHA'nın haberine göre, taşkınlar nedeni ile küçük araçlar ilerlemekte zorlanınca, karayolları ekipleri de su baskını olan yerlerde yol temizleme çalışmaları yaptı.

    Kayseri de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #1

    Kayseri de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #2

    Kayseri de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi #3


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