Kayseri'de sazlığa göç eden filamingolar

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte göç etmeye başlayan Flamingolar, Hürmetçi Sazlığı'nda renkli görüntüler oluşturdu.

Halk arasında "Allı Turna" olarak da bilinen flamingolar, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullandıkları Kayseri kent merkezindeki Hürmetçi Sazlığı'na adeta akın etti.

Yüzlerce filamingo sazlığa akın etti

AA'nın haberine göre; Endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen sazlığı tercih eden yüzlerce flamingo, bölgeyi şenlendirdi.

Flamingoların yanı sıra birçok kuş çeşidi ve yılkı atlarını da ağırlayan sazlık, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca da tercih ediliyor.