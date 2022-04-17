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    Kayseri'de sazlığa göç eden filamingolar

    Bahar aylarının gelmesi ile birlikte göç etmeye başlayan Flamingolar, Hürmetçi Sazlığı'nda renkli görüntüler oluşturdu.
    • 17.04.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 15:26
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    Kayseri'de sazlığa göç eden filamingolar

    Halk arasında "Allı Turna" olarak da bilinen flamingolar, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullandıkları Kayseri kent merkezindeki Hürmetçi Sazlığı'na adeta akın etti.

    Yüzlerce filamingo sazlığa akın etti

    AA'nın haberine göre; Endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen sazlığı tercih eden yüzlerce flamingo, bölgeyi şenlendirdi.

    Flamingoların yanı sıra birçok kuş çeşidi ve yılkı atlarını da ağırlayan sazlık, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca da tercih ediliyor.

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #1

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #2

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #3

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #4

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #5

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #6

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #7

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #8

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #9

    Kayseri de sazlığa göç eden filamingolar #10


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