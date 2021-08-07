Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içinde yapılan kazılarda, Anadolu Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu. Kümbetin kitabesinin bulunması için ise çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de belediye tarafından çıkarılan Kültür Dergisi’nde, tarihçi Mehmet Çayırdağı tarafından bir makale yayınlandı.

Çayırdağı makalesinde, 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında kümbet olabileceğini belirtti.

Bunun akabinde, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ekipleri, Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nden alınan izin ile Müze Müdürlüğü’nün kontrolünde kazı çalışması yaptı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, Çayırdağı'nın makalede belirttiği kümbeti buldu.

"AYAKTA KALMIŞ EN ESKİ MEZARLIKLARDAN BİRİSİDİR"

Kazı çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği bildirildi. Kayseri’de çok sayıda kümbet olduğunu belirten tarihçi Mehmet Çayırdağı, "Kayseri, türbeler ve kümbetler şehri. Kayseri’de birbirinden farklı mimaride inşa edilmiş türbe ve kümbetler var. Kümbet demek, türbenin kubbeli halidir.

Kümbetle türbenin arasında hemen hemen bir fark yok. Seyyid Burhaneddin Mezarlığı son zamanlarda daraltılmış. Kayseri’nin tarihi ayakta kalmış en eski mezarlıklarından biridir. Bu mezarlığın içine normal mezarların yanında Selçuklu döneminden beri cenazeler konuluyor." diye konuştu.

Kayseri'de Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu VİDEO





"HENÜZ ZEMİN BULUNMUŞ DEĞİL"

Kazı çalışmalarına değinen Mehmet Çayırdağı şu ifadeleri kullandı;

"Yapılan çalışmalarda henüz zemin bulunmuş değil. İyice zemine kadar inilecek, ondan sonra etrafı açılacak ki dış duvarlar ortaya çıksın. İnşallah düşüncelerimizi takviye edecek şeyler çıkacak. Türbenin üst katı yıkılmış, alt katı kalmış. Alt katında da bu mezarlık içinde çürüyen, cesetlerden kalan kemikler kalabalık teşkil ediyordu.

Eski dönemde halk onu kaldırıp, yerine yeni cesetleri rahat koyabilmek için kemikleri buraya getirip yığıyorlardı. Bunun için halk arasında buraya ‘kemiklik’ deniliyordu. Tabii buranın kümbet olduğunu kimse bilmiyor. Ben, bütün yazılarım ve konuşmalarımda bu bölgenin üzerinde durdum. Yazılarımda, ‘Orada Selçuklu türbesinin birinci katı var. Açılması, kazılması lazım’ dedim.





"SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Epey bir zaman sonra nihayet bu arzum gerçekleşti. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi orada bir kazı başlattı.

Mimarisinden erken Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Etrafı açılsın bakacağız. Türbenin sahibine ait bir kitabe, mezar taşı bulunabilecek mi? Bunu heyecanla bekliyoruz."