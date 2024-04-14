Kayseri'de sokakta gördüğü hamile kediyi sahiplendi Develi ilçesinde yaşayan Muhammed Ali Kılınç, sokakta karşılaştığı hamile kediyi sahiplenerek ona yeni bir yuva sağladı.

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Muhammed Ali Kılınç, sokakta dolaşırken karşılaştığı hamile kediye merhamet göstererek onu evine davet etti.

Yeni dostuna sıcak bir yuva sağladıktan sonra, kedinin beklenen an geldi ve bir süre sonra beş sağlıklı yavru kedi dünyaya geldi. Kılınç'ın evi, şimdi sevimli yavrular ve anneleriyle dolup taşıyor, tüm aile birlikte mutluluk dolu günler geçiriyor.

"Şimdi yavrularıyla birlikte o mutlu, biz de mutluyuz"

Doğumun hemen ardından yavrularını emziren kedi görenleri gülümsetirken Muhammed Ali Kılınç ise;

Mahallemizde sokakta yaşayan bir kedi vardı. Hamile olduğunu gördük ve eve getirdik. doğumu burada yaptı. Şimdi yavrularıyla birlikte o mutlu, biz de mutluyuz

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)