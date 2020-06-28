Kalbi sağ tarafta doğduğu ve sol kolu doğuştan ampute olduğu için doktorların yaşamaz dediği bebek, 23 yaşında sporla büyük başarılara imza atıyor.

Doğduğunda doktorların "Bu bebek uzun süre yaşamaz." dediği Baki Balaban, 23 yaşına geldi. Sporda çok güzel işler başardı.

Kayseri'de engelli bireylere yönelik hazırlanan Mutlu Yüzler Projesinde bocce ve yüzme branşlarında spor yapan Balaban, doğduktan sonra 40 gün özel bir hastanenin yoğun bakımında kaldığını belirterek, "Çok şükür bu günlere kadar geldim. Doğuştan sol elim yok. Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde karakol görevlisi olarak çalışıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eşim hem spor hem de iş hayatımda bana büyük destek oluyor Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

OKUMASINA DA SPORUNA DA ENGEL TANIMIYOR

Spor yapmaktan büyük mutluluk duyduğu belirten Balaban şu anda Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölümünde 1. sınıf öğrencisi.

BOCCE VE YÜZME BRANŞLARINDA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Engelli bir birey olarak böyle bir faaliyetin içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Balaban, "Mutlu Yüzler Projesi ile bu yıl tanıştım, çok mutluyum. Arzu ve Kübra hocamızın sayesinde engelli bir birey olarak böyle bir faaliyetin içinde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Burada bocce ve yüzme branşlarında kendimi geliştiriyorum. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz ve bir gün kondisyon yüklüyoruz." dedi.

HERKES ONU ÇOK SEVİYOR

5 yıldır belediyede çalışan ve yaklaşık 4 aydır zabıta karakolunda görevli olan Baki Balaban, çalışma arkadaşları tarafından da sevilen birisi.

"AZİMLİ VE TUTTUĞUNU KOPARAN BİR ARKADAŞIMIZ"

Balaban'ın çalıştığı karakolun Zabıta Amiri Mehmet Gözegir, "Baki ile 4 yıldır çalışıyoruz. Karakolumuzda görevli yoktu belediye başkanımızdan ricada bulunduk ve bizimle çalışmaya başladı. Azimli ve tuttuğunu koparan bir arkadaşımız. Zorda kaldığı zaman ben ve mesai arkadaşlarımız da kendine yardımcı olmaktayız" cümlelerini kullandı.

Kayseri'de yaşamaz dedikleri bebek 23 yaşına geldi - VİDEO







ENGELLİ BİREYLERİ OLİMPİYATLARA HAZIRLIYORLAR

Mutlu Yüzler Projesi Koordinatörü ve Antrenör Arzu Bayram Eser, Mutlu Yüzler Projesi serüveninin iki yıl önce başladığını ancak 4 ay önce hayata geçirildiğini belirterek, "Mutlu Yüzler Projesini hayata geçirmek için çok mücadele verdik. Projemizin en büyük özelliği tohum niteliği taşıması. Engelli bireylerimizi olimpiyatlara hazırladığımız ve Türkiye'deki sayılı projelerden birisi. Projemiz hayata geçti ve 3-4 ay içerisinde 400'ye yakın engelli çocuğumuza ulaştık bu proje ile..." şeklinde konuştu.