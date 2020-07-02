500 yıllık kuyularını kışın karla dolduran köylüler, yazın kar suyuyla serinliyor.

Kayseri Hacılar'da 500 yıllık kar kuyuları bugün hala kullanılıyor.

Eski dönemlerde su ihtiyacını karşılamak için yapılan 1500 kuyudan geriye kalan 300 kuyu, bugün yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor.

Kış aylarında tonlarca karla doldurularak kapağı kapatılan 7 metre derinliğindeki kuyular, havaların ısınmasıyla tekrar açılıyor.

Yazın kısmen eriyen karların üzerine pekmez dökerek yiyen köylüler, serinlerken soğuk su ihtiyacını da karşılıyor.

"KENT MERKEZİNDEN KAR İSTEMEYE GELENLER OLUYOR"

78 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Ördek, bu geleneği 34 yaşındaki oğlu Fatih Ördek ile sürdürüyor. Baba-oğul, kuyudan çıkardıkları soğuk suyu içerek, karını ise üzerine pekmez dökerek tüketiyor. İlçelerinde bu geleneğin uzun yıllardan beri devam ettiğini belirten Osman Ördek, "Hacılar ilçesinin kuruluşundan beri bu gelenek var. Çünkü şebeke suyumuz yoktu. Mecburen bu kuyulara kar doldurup kullanıyorduk. Babam, dedem ve hep bu kuyuları kullanırdı. Kar kuyularına ilk yağan kar konulmaz. Çünkü hava ikliminden dolayı rutubetli olur. İkinci karda başlarız, aşama aşama kuyuları doldururuz. Kuyulara aralıktan mart ayına kadar kar doldururuz. Kuyulara kar doldurdukça ezilir ve daha çok kar alması sağlanır. Haziran ayında kuyulardan kar çıkarmaya başlarız. Havalar ısındıkça kuyulardan istifade ederiz. Hatta kent merkezinden kar istemeye gelenler olur. Kar iyi muhafaza edilirse eylül ayına kadar kullanılır. Kar üzerine pekmez dökerek tatlı olarak tüketiriz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaz ortasında kuyudan kar çekiyorlar - VİDEO



ÇOK AZ KİŞİ BU GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

İlçelerinde çok sayıda kar kuyusu olduğunu kaydeden Ördek, "Kar kuyuları Hacılar'ın kuruluşundan bu tarafa var. Kar kuyularının geçmişi 500 yıla dayanır. 1970 yılına kadar kar kuyuları birçok yerde aktif kullanılıyordu. Çeşme suyu gelince kuyuları fazla kullanan kalmadı. Hacılar'da 1500'e yakın bağ evi var. Bu evlerin bin tanesinde kar kuyusu vardır. Tabii bunların hepsi bu kuyuları artık kullanmıyor. Bu geleneği sürdüren az sayıda kişi kaldı." dedi.





























