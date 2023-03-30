Kayseri'de yeni aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü gözyaşlarına boğuldu

İHA
Kayseri'de yaşanılan kazada, sürücü gözyaşlarını tutamadı.
Melikgazi ilçesinin Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada Ö.C. yönetimindeki 01 AER 65 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 34 CHB 425 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil çekiciyle kaldırıldı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobiller çekiciyle kaldırıldı.
Sürücü ağladı
Öte yandan sürücülerden Ö.C. kaza sonrası kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı. Otomobili yeni aldığı öğrenilen Ö.C. uzun süre gözyaşı döktü.