1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan ‘bu ağacı yakarsan korkuturlar’ söyleminden dolayı kimse el sürmüyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı Mahallesi’nde bulunan, 1700’lü yıllarda dikildiği rivayet edilen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlardan 6’sı, zamana yenik düştü.

Mahalle sakinleri ise halk arasında yayılan ‘bu ağaçları yakan olursa korkutulur’ söyleminden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, “Bu ağaç kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700’lü yıllara dayanıyor. Bu ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımızın tarafından değer verilen ağaçlarımızdır. Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağacın köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.





"AĞAÇLARI YAKAN KORKUTULUYOR"

Gerçek, “Ben çocukluğumdan beri duyarım. Bu ağaçlardan bir parça alıp yakarsan ‘korkuturlar’ gibi söylemler, büyüklerimiz tarafından dile getirilmişti. Günümüz şartlarında da bu gündemdedir. Şu anda ağaçlar devrilmesine rağmen halkımız tarafından ağaçlar götürülüp yakılmaz. Bu ağaçların böyle bir hikayesi var ama neden böyledir bu bilinmez.” dedi.

Kayseri'deki '7 kardeş' ağacına rivayetler nedeniyle kimse dokunmuyor VİDEO









