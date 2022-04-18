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Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi

Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi

Amatör takım oyuncusu maç sırasında sakatlanma numarası yapınca sahaya giren kız arkadaşına, bir anda cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti. O anlar ise kameraya yansıdı.