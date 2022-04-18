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    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi

    Amatör takım oyuncusu maç sırasında sakatlanma numarası yapınca sahaya giren kız arkadaşına, bir anda cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 18.04.2022 - 09:32
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    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi

    Evlilik teklifi sürprizleri her geçen gün farklı bir akımla ortaya çıkıyor.

    Kayseri'de amatör küme takımı futbolcusu Kadir Dana, maç başladıktan bir süre sonra sakatlandığı bahanesiyle yerde kıvranmaya başladı.

    Yerde acılar içerisindeymiş gibi tavır sergileyen futbolcunun kız arkadaşı, saha içerisine girip müdahale etmek istedi.

    Müdahale için girdiği sahada evlilik teklifi aldı

    Tam da bu sırada futbolcu, cebinde gizlediği yüzük kutusunu çıkardı. Şaşkına dönen kız arkadaşı heyecan içinde 'evet' derken ikili mutluluğunu sarılarak yaşadı.

    İHA'nın haberine göre, futbolcunun planı düzenlediği arkadaşları ise saha içinde meşale yakarak çifte eşlik etti.

    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi 

    Kayseri deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi #1

    Kayseri deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi #2

    Kayseri deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi #3


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