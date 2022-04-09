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    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu

    Yahyalı ilçesinde hayvancılık yapan besiciler, baharın gelişiyle zorlu yayla göçüne başladı.
    • AA
    • 09.04.2022 - 01:05
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    Kışın bitmesi ve baharın karları eritmeye başlamasıyla, Anadolu'da besicilerin yayla göçü de başladı.

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki besicileri, havaların ısınmasıyla keçi ve oğlaklarını yaylaya götürme telaşı sardı. Keçilerin çobanlar eşliğinde yola çıktığı mahallede, römorklara yüklenen oğlaklar ise traktörlerle Aksu Vadisi girişine getirilerek keçilerle buluşturuluyor.

    Tahta köprüler, patikalar ve sarp kayalıklar

    Vadi girişindeki tarihi Eminkadı Köprüsü'nden başlayan zorlu parkurda, besicilerin kendi imkanlarıyla yaptığı beş tahta köprüden, patika yollardan ve sarp kayalıklardan geçirilen keçi ve oğlaklardan bazıları zorlu yolda telef oluyor.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu - FOTO GALERİ

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu - VİDEO

    Yaylaya 2 günlük zorlu yolculuk

    Özellikle köprüden geçmekte zorlanan oğlakları kucaklarına alarak karşıya geçiren besiciler, sürülerini 2 günlük yolculuğun ardından Tahtacık Yaylası'na ulaştırıyor.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu #1

    Zorlu yolculuğu anlatan 45 yaşındaki besici Ahmet Ali Firez, atalarından öğrendiği işi keyifle ve severek yaptığını söyledi.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu #2

    "Doğa ile iç içe olmak, tüm olumsuzlukları unutturuyor"

    Firez, "Bu iş zor ama bildiğimiz için bize kolay geliyor. Ben bu işe bir süre ara verdim. İnşaat işiyle uğraştım ama bu işte aldığım zevki orada bulamadığım için geri döndüm. Yaptığım işin tehlikesini ve zorluğunu biliyorum fakat doğayla iç içe bulunmaktan aldığım haz tüm olumsuzlukları unutturuyor." dedi.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu #3

    3 keçi ile başladı, 300 küçükbaş hayvanı oldu

    Hüseyin Firez (57) de baba mesleğini sürdürdüğünü ve hayatının büyük bölümünü Yahyalı'nın dağlarında çobanlık yaparak geçirdiğini anlattı.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu #4

    Sahibi oldukları 300 küçükbaşlık sürüye 3 keçi ile başladıklarını anlatan Firez, "300 keçi ile 3 çocuğumu okuttum. Birisi uzman çavuş oldu, birisi ilahiyatta, diğeri öğretmenlik okuyor. Hiç kimseden bir kuruş almadan çocuklarımı okutmaya çalışıyorum." dedi.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu #5

    Firez, mesleğini severek yaptığını ve sağlıklı olduğu sürece bu işi devam ettireceğini sözlerine ekledi.

    Kayserili besicilerin, sürüleriyle Aladağ yaylalarına zorlu yolculuğu #6


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