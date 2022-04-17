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    Kayserili çiftçinin ilginç 'suni don' önlemi

    Yeşilhisar ilçesinde çiftçi Abdurrahman Yılmaz, suni donlama ile ağaçların erkenden çiçek açmasını önleyerek verimi artırıyor.
    • 17.04.2022 - 15:59
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    Kayserili çiftçinin ilginç 'suni don' önlemi

    Kayserili 66 yaşındaki çiftçi Abdurrahman Yılmaz'ın, elma ağaçlarından yüksek verim alabilmek için farklı bir yönteme başvurdu.

    Yılmaz, tarım arazilerindeki ürünler için uygulanan ve 'yağmurlama' olarak da bilinen sprink sistemi ağaçlara adapte etti ve 'suni donlama' yapmaya başladı.

    "Don olaylarının önüne geçiyoruz"

    Bu sistem ile ağaçların erken çiçek açmasını engelleyen Yılmaz, "Bölgemizde don olayları sıkça oluyor. Tedbir amaçlı böyle bir sistem kurduk. Eğer bu sprink sistemini kurmazsak, büyük don olayları oluyor ve meyve alamıyoruz. Böyle yapıp, ağaçların geç uyanmasını sağlayarak hem rekolteyi hem de kaliteyi artırıyoruz. Bu sistemi meteorolojik hava raporlarına  göre çalıştırıyoruz. Her zaman yapmıyoruz" diye konuştu.

    "Bu sisten ağacı geç uyandırıyor"

    Sistemin nasıl çalıştığını da anlatan Yılmaz, "Sistem saat 22.00-23.00 gibi çalışmaya başlıyor. Havanın eksilere düştüğü günlerde, saat 09.00 civarına kadar sürüyor. Bir çeşit suni don gerçekleşiyor. Bunu yapmamız zorunlu yoksa ağaç soğuk alıyor. Bu sistem ile ağacı geç uyandırıyor ve soğuk alma riskini en aza indiriyoruz" dedi.

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