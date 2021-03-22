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    Kayserili genç 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü

    Hidrosefali hastalığı nedeniyle doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen 28 ameliyat geçirerek hayata tutunan 23 yaşındaki genç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:43
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    Kayserili genç 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü

    Kayseri’de Sevgi-Kemal Öztürk çiftinin 3 çocuğundan ortancası Mehmet Akif (23), 5,5 aylıkken hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığına yakalandı.

    İlk ameliyatını ilk teşhisin hemen ardından olan Mehmet Akif, 17 yaşına kadar göbek fıtığı, menenjit, kafa şekil düzenlemesi ve beyinde su toplamasına bağlı 28 ameliyat geçirdi.

    Doktorların, 'yaşamaz' ve 'yürüyemez' dediği Mehmet Akif, bu ameliyatlar ile hastalığı yendi.

    KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

    2018 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 80 puan alarak zihinsel engelliler grubundan Kayseri Adliyesi'nde memur olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Akif'in, 15 Mart'ta yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı.

    Şehir Hastanesine başvuran Öztürk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

    Durumu ağırlaşan Mehmet Akif, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün ölüm haberi, Kayseri Adliyesi'nde iş arkadaşlarını üzdü.

    Kayserili genç 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü #1

    Kayserili genç 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü #2

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