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    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu

    Sosyal medyadan tanıştığı Anna ile Kamboçya'da olması nedeniyle kavuşamayan Kayserili Mesut, canlı yayında Anna ile buluşunca gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:03
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    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu

    Sosyal medya üzerinden Kamboçya'da yaşayan Anna ile tanışan Kayserili Mesut, aşık olduğu Anna'ya kavuşabilmek için televizyon programına katıldı.

    Seda Sayan'ın sunduğu programa çıkarak yardım isteyen Kayserili Mesut, yayında okuduğu İngilizce şiirle Kamboçyalı Anna'ya olan aşkını ilan etmişti.

    İki aşığı kavuşurmak için kolları sıvayan Seda Sayan, Kamboçyalı Anna'yı Türkiye'ye getirdi.

    DAVUL ZURNAYLA STÜDYOYA GİRDİ

    Canlı yayında davul ve zurnalarla stüdyoya giriş yapan Kamboçyalı Anna, Kayserili Mesut'a kavuştu.

    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu VİDEO

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

    Duygusal anların yaşandığı stüdyoda birbirini görünce sarılan iki aşık, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu #1

    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu #2

    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu #3

    Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu #4


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