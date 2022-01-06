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Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu

Kayserili Mesut, aşık olduğu Kamboçyalı Anna ile kavuştu

Sosyal medyadan tanıştığı Anna ile Kamboçya'da olması nedeniyle kavuşamayan Kayserili Mesut, canlı yayında Anna ile buluşunca gözyaşlarını tutamadı.