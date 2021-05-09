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    Kayseri’nin doğa harikası 'Büğüleyen' açılmayı bekliyor

    Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanı, tam kapanma kararından sonra sessizliğe büründü.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 09:57
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    Kayseri’nin doğa harikası 'Büğüleyen' açılmayı bekliyor

    Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi içerisinde bulunan ve Erciyes’te eriyen karların oluşturduğu göleti ile kendine hayran bırakan “Saklı Bahçe” olarak da bilinen Büğüleyen mesire alanı, kısıtlamaların gelmesi ile beraber ziyaretçilerine kapılarını kapattı.

    TAM KAPANMA İLE BOŞ KALAN MESİNE ALANI YAZIN GELMESİNİ BEKLİYOR

    Özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçisi olan Büğüleyen mesire alanı, yaz aylarına doğru girerken ağırlayacağı misafirleri için açılmayı bekliyor.

    Kayseri’nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor #1

    Kayseri’nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor #2Kayseri’nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor #3

    Kayseri’nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor #4

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