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    Kayseri'nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü

    Kentte nisan ayında yağan kar, tarihi Talas ilçesinde güzel manzaraları da ortaya çıkardı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 18:05
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    Kayseri'nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü

    Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla Kayseri'nin Talas ilçesi, beyaz örtüyle kaplandı.

    Tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bilinen ilçede, güzel görüntüler ortaya çıktı.

    Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Camii, Han Camii, Gölbaşı Meydanı gibi tarihi dokuya sahip alanlardaki kar güzelliği, ilgi çekti.

    İLÇE SAKİNLERİ FOTOĞRAFLADI

    Ali Dağı 360 Sosyal Tesisi ile şehir içindeki park ve bahçeler ile kırsal yerleşim yerlerinde kar manzaraları, ilçe sakinlerince de fotoğraflandı.

    Kayseri nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü #1

    Kayseri nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü #2

    Kayseri nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü #3

    Kayseri nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü #4

    Kayseri nin tarihi ilçesi, karla beyaza büründü #5

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