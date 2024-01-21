Kaz Dağları kar altında! Göz gözü görmüyor... Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve gittikçe etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

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ensonhaber.com

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinde Kaz Dağları’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ekipler Edremit Yenice Karayolunu açık tutmak için aralıksız kar küreme ve tuzlama işlemi yapıyor.

Gece saatlerinde rüzgar yönünün poyraza dönmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, Kaz Dağları’nda zaman zaman tipiye dönüyor.

Fırtına hızını artırıyor

Poyraz fırtınası zaman zaman 70 kilometre hıza kadar çıkıyor. Sıcaklıklar ise -5 dereceye kadar düştü. Kazdağları’nın Eybek, At Kayası, Kapanca, Kumluca, Hanlar, Döşemedere mevkiilerinde etkili olan kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları ekipleri gece saatlerinden itibaren bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gizli buzlanmaya dikkat

Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice Karayolu’nun açık olduğunu ifade eden yetkililer, bu yol kesiminde yolculuk yapacak sürücülere araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli sürüş yapılması gerektiğini ifade ettiler. Yağışın pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor..