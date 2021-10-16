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    Kaz Dağları'nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor

    Kaz Dağları'nda bulut geçişleri seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkarırken, o anlar drone tarafından görüntülendi. Kaz Dağları'nın sonbahar güzelliği çekilen karelere yansıdı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 09:25
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    Kaz Dağları'nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor

    Balıkesir’in Havran ilçesinde Kaz Dağları'nın Hanlar mevkisinde bulutların geçişi görüntülendi.

    Genellikle yaz aylarında görülen geçişler, rüzgarın poyraz yönüne dönmesiyle birlikte tekrar başladı.

    KAZ DAĞLARI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

    Eşsiz bir görsel şölen sunan bulut geçişleri, sabah saatlerinde daha iyi izleniyor.

    Marmara bölgesinde toplanan bulutlar, Kaz Dağları’ın derin vadilerinden rüzgarın tesiriyle geçerek, Ege'ye ulaşıyor.

    Bu görsel şölen ise havadan drone kamerası ile kayıt altına alındı.

    Kaz Dağları nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor #1

    Kaz Dağları nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor #2

    Kaz Dağları nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor #3

    Kaz Dağları nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor #4

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