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- Kaz Dağları'nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor
Kaz Dağları'nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor
Kaz Dağları'nda bulut geçişleri seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkarırken, o anlar drone tarafından görüntülendi. Kaz Dağları'nın sonbahar güzelliği çekilen karelere yansıdı.
- İHA
- 16.10.2021 - 09:25
Balıkesir’in Havran ilçesinde Kaz Dağları'nın Hanlar mevkisinde bulutların geçişi görüntülendi.
Genellikle yaz aylarında görülen geçişler, rüzgarın poyraz yönüne dönmesiyle birlikte tekrar başladı.
KAZ DAĞLARI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN
Eşsiz bir görsel şölen sunan bulut geçişleri, sabah saatlerinde daha iyi izleniyor.
Marmara bölgesinde toplanan bulutlar, Kaz Dağları’ın derin vadilerinden rüzgarın tesiriyle geçerek, Ege'ye ulaşıyor.
Bu görsel şölen ise havadan drone kamerası ile kayıt altına alındı.