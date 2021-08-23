Kaz Dağları'nda çıkan yangına müdahale eden orman gönüllüsüne, ayı saldırdı

Kaz Dağları'nda çıkan yangına müdahale eden orman gönüllüsüne, ayı saldırdı

Balıkesir Edremit'te bulunan Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı. Yangından etkilenen bir ayı, kaçarken önüne çıkan orman gönüllüsüne saldırdı. Yaralanan orman gönüllüsü, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı.

AYI SALDIRDI

Söndürme çalışmalarına destek vermek için Kazdağı Milli Parkı'na çıkan eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı.

Kaya'yı, göğüs ve bacak bölgesinden yaralayan ayı daha sonra kaçtı. Durumu fark eden orman işçileri ilk yardım ekiplerini aradı. Orman işçileri ambulansın geldiği noktaya kadar Özkan Kaya'yı taşıdı.

VÜCUDUNDA DERİN YARIKLAR VE KIRIKLAR OLUŞTU

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Kaya'nın vücudunda derin yarıklar ve kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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