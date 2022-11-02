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    Kaz Dağları'nda sonbahar

    Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında sınır oluşturan ve hazan renkleri ile bezenen Kaz Dağları, gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
    • 02.11.2022 - 09:57
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    Kaz Dağları'nda sonbahar

    Endemik bitki türleri, kayın, göknar ve meşe ormanları ile sonbaharın hazan renklerini bir arada taşıyan Kaz Dağları, yılın her mevsiminde güzel…

    Türkiye’nin birçok yerinden fotoğraf tutkunları ve gezginler, şu sıralar sarı tonun hakim olduğu bölgeye adeta akın ediyor.

    Muhteşem manzara

    Muhteşem manzaranın tadını çıkarmak da onlara kalıyor.

    Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında sınır oluşturan Kaz Dağları'na fotoğraf çekimi için gelen Aydın Mutlu, gelenlerin özellikle çevre temizliği konusunda hassas olmasını istiyor.

    “Çöpler maalesef ihmal ediliyor”

    İHA’ya konuşan Mutlu, “Türkiye'nin birçok yerinden fotoğrafçı ve gezgini buraya bekliyoruz. Benim buraya gelen bütün misafirlerden ve gezgincilerden bir tek ricam var. Bölge insan akınına uğradığı için çöpler maalesef ihmal ediliyor. Gelen herkesten bu hassasiyeti göstermelerini istiyorum.” dedi.

    Kaz Dağları nda sonbahar #1

    Kaz Dağları nda sonbahar #2

    Kaz Dağları nda sonbahar #3

    Kaz Dağları nda sonbahar #4

    Kaz Dağları nda sonbahar #5


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