Kaza, bela ve musibetlerden korunmak için okunacak dua! Bu duayı okumak maneviyatı artırıyor

Kaza, bela ve musibetlerden korunmak için okunacak dua! Bu duayı okumak maneviyatı artırıyor

Pek çok kişi kendini ve maneviyatını korumak için kaza, bela ve musibetlerden koruyan duaları merak ediyor. İşte maneviyatı artıran, her beladan korunmanızı sağlayacak en hayırlı dualar...

Kişiler manevi olarak korunmuş hissetmek için okunabilecek en hayırlı duaları araştırıyor. Dua okumak bela ve musibet karşısında ilk akla gelen durumlardan olmaktadır. Kişiler özellikle korunma amacına hizmet eden ve belalardan koruyan duaları bu tarz durumlarda tercih etmektedir. İşte en tesirli korunma duaları...

Kaza, bela ve musibetlerden korunma duaları!

‘’Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.’’

Anlamı:

‘’Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.’’

Nas Suresi:

‘’Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.’’

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim" duası üç defa okunmalı.

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace] Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okumalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]