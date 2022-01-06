Kaza tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır?.e-Devlet sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Peki kaza tutanağı sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı...

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişilebileceği açıklandı.

Kaza tespit tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

Peki, e-Devlet maddi hasarlı trafik kasağı tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır? İşte kaza tutanağı sorgulama ekranı....

E-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor.

Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulama yapabilirsiniz.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama işlemi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı kazalar için geçerlidir.

Adım adım sorgulama işlemi: