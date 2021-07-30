Bursa'da trafik kazası sonucunda diplomasını alamadan hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun hayali, babasının diplomayı teslim alması ile yerine getirildi.

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü'nde okuyan Eda Müdüroğlu (20), diplomasını aldıktan sonra insanların hayatını kurtaracak bir meslekte çalışacakken, 3 ay önce mezun olmasına rağmen diplomasını alamadı.

KIZININ DİPLOMASI BABASINA VERİLDİ

Bursa’da geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun üniversite diploması, Termal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan tarafından, 11 ay sonra babası Bertan Müdüroğlu’na verildi.

Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası teslim aldı VİDEO



“DİPLOMASINI KEŞKE KENDİSİ ALSAYDI”

Üniversite yetkililerinden kızının diplomasını almak için talepte bulunduğunu ve bunun olumlu karşılandığını anlatan Bertan Müdüroğlu, “Allah razı olsun hepsinden. Kendini bilmez bir şoför, SRC belgesi olmadan aşırı bir yükle rampa yukarı mahalle arasında geri doğru kaçırıyor arabayı dikkatsiz bir şekilde, kızımı evle araba arasında sıkıştırıyor. Kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Kızım Paramedik Bölümü'nde okuyordu, mezun oldu. Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı.” diye konuştu.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ:

Geçen yıl 30 Ağustos'ta, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan Bekiroğlu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup, 10 ay tutuklu kalmasının ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.