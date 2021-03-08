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    Kazakistan'da ağzı donan karaca, ölümden kurtarıldı

    Yoldan geçen iki kişinin gördüğü hareketsiz karacanın ağzının donduğu anlaşılınca, karaca ölümden kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 12:14
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    Kazakistan'da ağzı donan karaca, ölümden kurtarıldı

    Kazakistan'da ikamet eden Abylaikhan Kuandyk ve Nurzhan Makayev, 25 Şubat'ta yolda bir karaca buldu.

    Hayvanın alışılmışın dışındaki tavrı, iki kişinin dikkatini çekince yanaşmaya çalıştılar.

    Hareketsiz bir şekilde başı eğik duran karacaya yanaşanlar, hayvanın ağzının buz ve karla kaplı olduğunu gördü.

    KARACAYI ÖLÜMDEN KURTARDILAR

    Hayvanın güçlükle hareket etmesine neden olan buzları temizlemek isteyen iki kişi, karacaya biraz daha yanaştı.

    Karacayı yakaladıktan sonra buzlardan kurtaran iki kişi, daha sonra karacayı doğal ortamında bıraktı.

    Kazakistan'da ağzı donan karaca, ölümden kurtarıldı VİDEO

    Kazakistan da ağzı donan karaca, ölümden kurtarıldı #1

    Kazakistan da ağzı donan karaca, ölümden kurtarıldı #2

    Kazakistan da ağzı donan karaca, ölümden kurtarıldı #3

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