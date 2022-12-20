Kazakistan'dan Osmaniye'ye gelin geldi

Gemide birlikte çalıştığı arkadaşına gönlünü veren Kazakistan uyruklu kadın, Osmaniye'ye gelin olarak gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rusları Türkiye'ye geziye getiren tur gemisinde kamarot olarak çalışan 33 yaşındaki Recep Çağrı Toklu, hayatının aşkını gemide buldu.

Meslektaşı olan 30 yaşındaki Kazakistanlı Yerkezhan Kabdrashit ile tanışan Toklu'nun, hayatı değişti.

Bir süre görüşen çift, evlenmeye karar verdi. Kazakistan'dan evrakını Türkiye'ye getiren Yerkezhan Kabdrashit, hayatını Recep Çağrı Toklu ile birleştirdi.

İkili dünyaevine girdi

Toprakkale Belediyesi nikah salonunda dünyaevine giren çiftin şahitliğini, Dağıstan Mahallesi'nin muhtarı İsmail Demir yaptı.

"Çifte mutluluklar diliyorum"

Demir, "Böyle güzel bir mutluluğa şahitlik etmekten gerçekten çok mutluyum. Çifte mutluluklar diliyorum." dedi.

"Anlaşmakta zorluk çekmiyoruz"

Eşinin, kardeş ülke Kazakistan'dan Türkiye'ye gelin geldiğini belirten Recep Çağrı Toklu, "Birbirimizi sevdik. Allah böyle nasip etmiş. Sevgi mesafe dinlemiyor. Kendisi zaten geleneklerimize çok yabancı birisi değil. Benzeyen çok yönlerimiz var. Anlaşmakta zorluk çekmiyoruz. Mutluluğumuzu paylaşan akrabalarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim." dedi.

Tören sonunda fotoğraf çekildi

Nikahta sevinçli ve heyecanlı olduklarını söyleyen çiftin mutluluğunu sevenleri de paylaştı.

DHA'nın haberine göre, tören sonunda belediye önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.