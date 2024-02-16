Kazakların erkek çocuklarına özgü eski gelenek: Aydar Kazaklar, erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında uzatıp ördükleri "aydar saç" geleneğini asırlardır yaşatıyor.

AA & Ensonhaber

Kazaklar, tarih boyunca geniş bozkırlarda süregelen göçebe yaşamlarına ait birçok geleneği ve adeti bugüne kadar yaşatmayı sürdürmektedirler.

Özellikle uzun bir bekleyişin ardından dünyaya gelen veya ailenin soyunu sürdürecek tek erkek çocuğa "aydar" veya "aydar saçı" geleneğiyle nazardan koruma uygulanır.

Bu geleneğe göre, bebek kırkı çıktıktan sonra başının arka kısmında bir tutam saç bırakılır. Bu saç, belirli bir yaşa kadar kesilmeden uzatılır ve genellikle çocuk sünnet çağına geldiğinde özel bir törenle kesilir.

Bu özel çocuklara Kazaklar "aydar bala (aydarlı çocuk)" olarak hitap ederler.

"Oğlum hep saç örgüsüyle gezdi"

İki çocuk annesi Möldir Böribek, oğlu doğduktan sonra saçını uzatmaya başladıklarını söyleyerek,

Oğlum Müslim, eşimin ailesinde ilk torun. Kaynatamın, ailemizin soyunu devam ettirmesi temennisiyle oğluma 'aydar saç' kesildi. Şu anda 5 yaşında ve bugüne kadar hiç kestirmedik. Hep saç örgüsüyle gezdi.

dedi.

Sünnet olunca saçı kesilecek

Oğlunun bu yıl sünnet olacağını belirten Böribek, "O zaman aydar saçını kestireceğiz. Bunun için aile büyükleriyle toplanıp tören düzenleyeceğiz." diye konuştu.

İlk başlarda kendisinin de bu duruma alışamadığını dile getiren Böribek, "Hep saçlarını taramak ve örmek zorundasın. Erkek çocuklarında bu biraz zorluyor ama o da ben de alıştık." ifadelerini kullandı.

"Artık kendisinin daha havalı bir saç modeline sahip olduğunu söylüyor"

Böribek, daha küçükken oğlunun bu durumdan utandığını anlatarak,

Genelde sadece kızların saçları uzun olduğu için dışarıdan eve geldiğinde 'Keselim.' diyordu. Fakat sonra çocuk yuvasına gitmeye başlayınca orada da kendisi gibi aydar saçı olan birkaç çocuk gördü. Artık kendisinin daha havalı bir saç modeline sahip olduğunu söylüyor.

dedi.