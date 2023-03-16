Kazaya neden olabilir! Araba kullanırken bu hataları asla yapmayın Araba kullanırken farkında olmadan sürüş alışkanlıkları elde ediyoruz. Herkes arabasını uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanmak ister. Ancak elde ettiğimiz bazı sürüş alışkanlıkları aracınıza zarar veriyor. Peki bu alışkanlıklar neler? Sizler için derledik.

Araba kullanırken elde ettiğimiz alışkanlıkların çoğu aslında aracınıza zarar veriyor. Farkında olmadan aracımızın ömrünü kısaltmış oluyoruz.

Yapılan bu hatalar yüksek fiyat olarak cebimize yansıyor hatta fark edilmezse kazaya bile yol açıyor.

Aracınızı iyi tanımalı, sesini bilmeniz gerekli. Yapılan hataların çoğu fren, vites, benzin deposu, el freni ve fren pedalı ile alakalı.

Arabanıza zarar veren 7 sürüş alışkanlığını sizler için derledik. Mutlaka göz atmalı ve bu hataları yapmamalısınız. İşte o hatalı sürüş alışkanlıkları…

1- Vites kolu

Birçok insan araba sürerken elini vites kolu üzerinde tutar. Ancak vites kolu üzerine uygulanan çok küçük bir baskı bile senkronizör ve vitese zarar verebilir. Bu durum zamanla vites değiştirmede sorun yaşamanıza neden olabilir.

2- Benzin deposu

Araba hareketsiz kaldığında benzin içindeki tortular deponun dibine birikir. Az benzinle arabayı kullanmak ve bitmek üzereyken depoyu doldurmak bu yüzden zararlıdır. Dipte biriken tortular filtre ve pompaya ulaşarak hasara sebep olur. Bu yüzden özellikle kış aylarında yoğuşmayı engellemek için depoyu yarı dolu şekilde kullanmak en doğrusudur.

3- Frenler

Gereksiz yere frene basma alışkanlığınız varsa bu size pahalıya mal olabilir. Sık sık frene basmak, fren balatası ve disklerde ciddi sorunlara yol açar. Bu parçaların değişimi ise oldukça masraflıdır. Bunun yerine güvenliğiniz için sıkça fren hortumlarını kontrol ettirip değiştirin ve bir gözünüz hep fren sıvısında olsun.

4- Arabanın sesi

Arabanızı tanımanız çok önemli. Çıkardığı seslere alışırsınız ve adeta çocuğunuz gibi olur. Ancak farklı bir ses çıkardığını fark ettiğinizde bunu göz ardı etmeyin. Birçok sürücü bu sesleri önemsemiyor. Ama bu yüzden yolda kalabilir ve arabayı zamanında kontrole götürmediğiniz için daha büyük masraflara yol açabilirsiniz.

5- El freni

Aracınız otomatik vitesliyse el frenini çekmeden yokuşta bıraktığınızda tüm yük şanzıman çıkış milinin kilit dişlisine düşer. Bu da yine şanzımanda hasara yol açabilir. Ayrıca araba üreticileri, otomatik vites olsun veya olmasın aracı park ettiğinizde mutlaka el frenini çekmenizi öneriyor.

6- Devir sayısı

Birçok son model motorun ısınmaya ihtiyacı yoktur. Ancak yine de şunu hatırlatmakta fayda var. Göstergeniz çalışma sıcaklığına erişmeden motoru 2000 devirden yukarıda çalıştırmamak gerekir. Soğuk havalarda hareket etmeden önce 1-2 dakika motoru ısıtmak tavsiye ediliyor.

7- Fren pedalı

Birçok sürücü acil durumda ani duruş için yokuş aşağı giderken ayağını fren pedalı üzerinde tutar. Ancak bu hareket fren sisteminin fazla ısınmasına, balata ve disklerin aşınmasına sebep olur. Bunun yerine düşük vitese alarak motor freni yapabilirsiniz. Bu şekilde aracın yokuş aşağı fazla hızlanmasını da engellemiş olursunuz.