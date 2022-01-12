Gece başlayan kar yağışının ardından beyaz örtü, bölgeye hakim oldu. Sürücüler, dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

Kazdağları bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Balıkesir'in Havran ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi arasında kalan bölge, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

10 SANTİMİ GEÇTİ

Gece başlayıp etkisini sürdüren yağış nedeniyle beyaza bürünen bölgede, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Edremit, Havran ile Kalkım'ı birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolu, kara yolları ekiplerinin yoğun mesaisi ile açık tutuluyor. Ekipler, bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kazdağları, beyaz örtüyle kaplandı ViDEO

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yolun bu bölümünde seyredecek sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği konusunda tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgede kar yağışının, yarın akşama kadar aralıklarla şiddetini artırarak sürdürmesi bekleniyor.