'Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik’ temasıyla gerçekleştirilen Aromaterapi Festivali'nde, katılımcılar toprak ve bitkiler ile yakından tanışma imkanı buldu.

Balıkesir’de, 3’üncü Aromaterapi Festivali'nin bu yılki teması ‘Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik oldu.

30 Haziran'dan başlayan festivalin açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla Burhaniye’deki Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Atölye çalışmalarından tıbbi ve aromatik bitki hasadına, eğitim seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festival, toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma olanakları ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Katılımcılar, lavanta ve ıtır hasadına katıldı

Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın da katıldığı festivalin açılışının ardından katılımcılar hep birlikte lavanta ve ıtır hasadına katıldı, distilasyon işlemini de aşama aşama deneyimleme imkanı buldu.

3 Temmuz'da sona erdi

Beden, zihin ve ruh sağlığında aromaterapinin konuşulduğu seminerler ile devam eden festivalin ilk günü 30 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen bisiklet turu ile son buldu. Festival 3 Temmuz Pazar günü erdi.

Kaz Dağları eteklerinde, Aromaterapi Festivali VİDEO



“Bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir bölgedeyiz”

Zeytin Çekirdekleri konseriyle başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Zengin, bereketli ve kıymetinin bilinmesi gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Geniş yüz ölçümümüze oranla nüfusumuz oldukça az. Yaz sezonuna girdik. Şu anda bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir bölgedeyiz. İstiyoruz ki bu güzellikleri hep birlikte koruyalım, sahip çıkalım. Uzun yıllardır vahşi bir şekilde depolanan, doğayı, suyumuzu kirleten çöpü sorun olmaktan çıkardık. Vahşi depolama alanlarının hepsini kapadık, ıslah ettik.





“Bu şehirden çok değerli markalar çıkacak”

Aromaterapi Festivali, bizim şehrimizin tüm güzellikleriyle dışarıya açılan yüzü. Balıkesir bilinsin, zenginleşsin istiyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Eminim bu şehirden çok değerli markalar çıkacak ve bunların her biri Balıkesir’imize katma değer olarak dönecektir.”

Yılmaz, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de eşi benzeri olmayan alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.