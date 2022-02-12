KDV oranı düştü mü, yüzde kaç oldu? 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı

KDV oranı düştü mü, yüzde kaç oldu? 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı

Yeni ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki yeni KDV oranını duyurdu. Peki 2022 KDV oranları düştü mü, yüzde kaç oldu?

Enflasyonla mücadele kapsamında yeni önlemler devreye giriyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve yeni adımları açıkladı.

Ekonomik desteklerin açıklandığı programa canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sadeleştirme programı kapsamında çok önemli bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel tüketim maddelerinde KDV oranının değiştiğini duyurdu. Akabinde KDV oranları düştü mü? sorusu vatandaşların gündemindeki yerini aldı.

Peki 2022 KDV oranı düştü mü, yüzde kaç oldu? Temel gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? İşte 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı...

2022 GIDADA KDV ORANI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahiptir. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin kanun düzenlemesini de canlı yayında imzalayarak hayata geçirdi. KDV indirimi, yarın Resmi Gazete çıkmasıyla başlayacak.

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlanacak olan kararın ardından market zincirlerinden fiyat indirimi yapılması ön görülüyor.