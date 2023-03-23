Keban Baraj Gölü'nde su çekildi: 83 yıllık tren istasyonu ortaya çıktı Elazığ'da kuraklığın etkisi ile Keban Baraj Gölü havzasında sular çekildi, eski tren garı binası tekrar gün yüzüne çıktı.

AA & Ensonhaber

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene beklenen yağış olmadı.

Elazığ'ın su sağlayan önemli barajlardan biri de Keban Baraj Gölü…

Ancak kuralık, Keban Baraj Gölü’nü de vurdu.

Yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü.

Su yaklaşık 500 metre çekildi

Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yolüstü Köyü'nde de su yaklaşık 500 metre çekildi.

Suların çekilmesi ile eski tren garı binası tekrar ortaya çıktı.

"Eski tren istasyonları da gün yüzüne çıktı"

Eskiden suyun çok olduğunu belirten Kaya Ercan, "Birkaç senedir su yok. Su inince eski tren istasyonları da gün yüzüne çıktı. Daha önce 200 metreye kadar su geliyordu. Uzun süredir su yok ve kuraklık var. Kuraklıkla birlikte eski yapılar ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Eskiden su bayağı yukarıdaydı" dedi.