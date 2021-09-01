Kebap tadında: Çiğ köfte beyti tarifi

Gelinim Mutfakta programının yeni bölümünde yer alan beyti çiğ köfte tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte kebap tadında beyti çiğ köfte tarifi için malzemeler ve yapılışı...

Yeni sezonuyla seyirci karşısında çıkan gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün farklı bir tarifle ekranlara geliyor.

Demet Akalın'ın sunduğu yarışmada yer alan tarifleri denemek isteyenler, gereken malzemeleri ve nasıl yapıldığına dair araştırmaları sürdürüyor.

1 Eylül Çarşamba günü yeni bölümünde yer alan beyti çiğ köfte tarifi ise merak konusu oldu.

Çiğ köfte, sokak lezzetlerinin favorisi olarak her sofrada kendine yer bulanlardan.

İşte damağınızda muhteşem bir tat bırakacak Çiğ köfte beyti tarifi ve malzemeleri...

EVDE ETSİZ ÇİĞKÖFTE MALZEMELERİ

4,5 su bardağı köftelik ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı isot

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

Yarım çay bardağı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sumak

1,5 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

ÇİĞKÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulgurun üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 5-10 dakika kadar bekletin. Soğanı ve sarımsağı rendeleyin, suyunu sıkın ve bulgurun üzerine ekleyin.

Daha sonra tüm malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma esnasında birkaç kalıp buz ve domates rendesi ilave ederek bu şekilde yoğurmaya devam edin.

Tüm malzemeler bütünleşip yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Dilerseniz mutfak robotundan geçirebilirsiniz.

Harcı lavaşa serip yuvarlak şekillerde dilimleyin.

Afiyet olsun!