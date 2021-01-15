Türkiye'nin son konar-göçerleri olan Sarıkeçililerden Özgül isimli keçi çobanı kadın, mutluluğun tanımını 'sevdiklerinin yanında bulunmak' olarak tanımladı.

Mersin’de bulunan ve Türkiye’nin son konar-göçerleri olan Sarıkeçililer’den Özgül adında bir keçi çobanı, kendisiyle konuşmak isteyenlere röportaj verdi.

Hayata bakış açısıyla insanları duygulandıran Özgül’ün konuşmaları, kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

Eşini trafik kazasında kaybederek ellerindekiyle yetinmeyi felsefe edinen genç kadının mutluluğa dair söyledikleri, ders niteliği taşıdı.

ÇOCUĞUNA ÖZGÜR BİR YAŞAM SUNUYOR

Yayla'da kızı Berra ile vakit geçiren Özgül, çocuğuna hiçbir kısıtlama getirmeden içinden geldiği gibi yaşamasını sağlıyor.

Keçi çobanı yörük kadını, hayata bakış açısıyla duygulandırdı VİDEO

"BERRA OLMASAYDI, BIRAKIRDIM HER ŞEYİ"

Kızı ile hayata tutunduğunu belirten Özgül, "Olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim…. İnsan böyle düşünüyor artık. Güçsüzlüğüm Berra olmasaydı bırakırdım her şeyi. Hani bir belki mağarada yaşayamazdım ama, mağarada yaşayan kadar her şeyi bırakırdım ama Berra’nın yüzüne bakınca hepsi tamam diyorum." ifadelerini kullandı.

YÖRÜK KADININDAN MUTLULUK TANIMI

Nefis peşinde koşmanın mutluluk getirmeyeceği mesajını veren Özgül mutluluğu, "İnsanın hiçbir istediği olmasa umutsuz bir yaşam olur ama her zaman da bu olsun, şu olsun, nefis peşinde de koşulmaz. İlkel bir felsefe, düşünce değil bu. Karnın doyuyorsa, sevdiklerin de yanındaysa gerçekten mutlu bir insansındır." ifadeleriyle anlattı.





Bozkır yaylasındaki kıl çadırlarındaki yaşamını Kültür Kervanı'na anlatan Özgül ve kızı Berra, ülkedeki son konar-göçer yaşam biçimini sürdüren 180 haneli Sarıkeçili yörük ailelerden sadece biri.