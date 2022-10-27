Kedi beslemek sünnet mi? Kedi beslemenin faydaları!

Evde kedi beslemek isteyen vatandaşlar, "Kedi beslemek sünnet mi, günah mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte evde kedi beslemenin faydaları...

Evcil hayvanlar arasında insanlar ile uyumu en iyi olan canlı türlerinin başında şüphesiz ki kedi gelir.

İslamiyet'te kediler "temizlik" ile simgelenmiştir ve saygın bir yer edinmişlerdir. Hz. Muhammed'in bir kedi dostu olması Müslümanlar için bir övünç kaynağıdır.

Ancak bazı vatandaşlar, evde kedi beslemenin necis olup olmadığına dair araştırma yapıyor.

Peki evde kedi beslemek sünnet mi, günah mı? İşte evde kedi beslemenin faydaları...

Evde kendi beslemek sünnet mi?

Kedi beslemek sünnettir. Resulullah efendimiz, "Kedi pis değildir, etrafınızda (evinizde) serbest dolaşsın buyurdu. Kendisi de abdest almıştı, ben de sünnet eylemekteyim." dedi.

Kedi beslemenin faydaları

Kedi beslemek birçok açıdan faydalı olmaktadır.

Ağır depresyon ve üzücü olaylarla karşılaşmış kişilerin ruhsal durumlarını iyileştirmektedirler.

Kedilerin var olma enerjileri sayesinde insanın sevgi durumunu arttırır ve güven duygusunu geliştirirler.

Kedi beslemek yapılan araştırmalar çerçevesinde Minnesota Üniversitesinde belirlenen etkisine göre kalp ve damar rahatsızlıklarına ve dolaşım bozukluğu hastalıklarına yakalanma riskinin kedi besleyenlerde çok düşük olduğu belirlenmektedir.

Kedi beslemek günlük aktiviteyi arttırarak tansiyon hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürmektedir.

Kediler sevimli ve bir o kadar da oyun oynamayı seven canlılar olduğu için onlarla uğraşmak kişiyi daha da mutlu etmektedir.