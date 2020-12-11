Kedi bakımı oldukça kolay gibi gözüken ancak bir o kadar da bilgi sahibi olmayı gerektiren konulardan biridir.

Kedi Maması Nasıl Seçilir?

Kedi bakımı oldukça kolay gibi gözüken ancak bir o kadar da bilgi sahibi olmayı gerektiren konulardan biridir. Öyle ki kedilerin beslenmesi de hayatları boyunca kaliteli bir yaşam sürebilmeleri, mutlu ve sağlıklı olabilmeleri için önemli konuların başında gelir.

Her kedi sahibi, evcil hayvanlarını mümkün olduğunca en iyi kedi maması ile beslemek ister. Bunu mümkün kılmanın en iyi yollarından biri de yüksek kalitedeki doğal mamaları tercih etmektir. Fakat bazen en doğru kedi mamasını seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Bu kafa karışıklığını gidermek için bazı kriterleri göz önünde bulundurduğunuz da işiniz kolaylaşabilir. Kedinizin yaşı, kilosu, kısırlık durumu ve ırkı kedi maması seçiminde dikkat edilen konuların başında gelir.

Kedinin Yaşına Göre Kedi Maması Seçimi

Kedi maması tercihi yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli konu belki de evcil hayvanınızın yaşıdır. Çünkü her yaş grubunda canlıların ihtiyaç duydukları besin değerlerinin miktarları birbirinden farklıdır. Örneğin yavruluk dönemlerdeki daha çok bağışıklık sistemlerini destekleyen ve gelişimlerine katkıda bulunan besin değerlerine ihtiyaç duyarlar. Bunu sağlamak da yavru kedi mamasıyla mümkündür. Yavruluk dönemlerinde kedilerin ağız ve çene yapıları düşünülerek mamaların taneleri de onlara göre üretilir ki bu da kedilerin mama yerken zorlanmaması iştahtan düşmemesi için oldukça önemlidir. Yetişkinlik dönemlerinde ise özellikle kedilerin tüy ve deri sağlığı, kısır olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Ayrıca yetişkin kedi maması çeşitlerinde yağ oranı biraz daha azaltılmış olur. Yaşlılık dönemlerinde ise kedilerin eklem ağrıları artacağından hareketlerinde de azalmalar görülür. Yaşlı kedi maması çeşitleri eklem ağrılarını gidermede yardımcı besin değerleriyle kedinize daha iyi gelecektir. Buna ek olarak yaşlı kedi mamasında düşük karbonhidrat bulunur ve düşük karbonhidrat yaşlı kedilerde hareket azalmasından kaynaklı olan obeziteye yatkınlığından önüne geçecektir.

Kedinin Kilosuna Göre Kedi Maması Seçimi

Kedi maması seçerken kedinizin kilosu ve ne kadar hareketli olduğu da önemli bir konudur. Eğer hareketsiz ve kilolu bir kediniz varsa onlara özel kedi maması seçmenizde yarar vardır. Bu mamaların yağ ve lif oranda diğer mamalara göre farklılık göstermektedir. Kalorileri ise daha düşüktür. Kedinizin yaşam kalitesini arttırır.

Kedinin Kısırlık Durumuna Göre Kedi Maması Seçimi

Kedinizin üremesini istemiyorsanız, çiftleşme dönemlerini daha rahat geçirmesi için kısırlaştırmanızı öneririz. Aksi halde deneyimlerinizden yola çıkarak bu dönemler hem kediniz hem de sizin için hiç de kolay geçmeyecektir. Kısırlaştırmaya karar verdiğinizde ve kediniz operasyon geçirdiğinde artık ihtiyaç duyduğu besin değerleri de farklılaşmaktadır. Kısırlaştırılmış kediler kilo alma eğilimine girerler. Ayrıca normal kedi maması ile beslenmeye devam etmeniz idrar yollarında da bir takım hastalıkların görülmesine neden olabilir. En ideal kedi maması tercihi de operasyon sonrasında kısırlaştırılmış kedi mamasına geçmektir.

Sonuç olarak her kedi maması kediniz için uygun değildir. En iyi kedi mamasını seçerken de evcil hayvanınızın yaşı, kilosu, ne kadar hareketli olduğu, kısırlık durumu gibi etkenler mama seçiminde işinize yarayan ve kedinizin hayat kalitesini arttıran konulardır. Siz de kedi maması seçiminde bunlara dikkat edin ve kedinizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunun.