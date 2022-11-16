Kedi ve köpek sahipleri dikkat! O tarihe kadar evcil hayvanına çip taktırmayan ceza yiyecek!

Kedi ve köpek sahipleri dikkat! O tarihe kadar evcil hayvanına çip taktırmayan ceza yiyecek!

Evcil hayvanı olanları yakından ilgilendiren bir uygulama başlıyor. Mikroçip uygulaması ile evcil hayvanların koruma altına alınması amaçlanıyor..

Türkiye'de evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulaması hayata geçiriliyor. Karara uymayan hayvan sahiplerine para cezası uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Resmi Gazete'te yayınlanan bu yönetmelik ile evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirilmiş oldu.

Son tarih belli oldu

31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara para cezası uygulanacak.

Verilen bu süre içerisinde evcil hayvanına mikroçip taktırmayan vatandaşlara 10 bin TL para cezası uygulanacak.