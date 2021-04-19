Tavuk, kedi yavrularına annelik yapıyor

Kocaeli'de yaşayan iş insanı Mehmet Civelek, kümesteki tavuğunun kedisine ve 3 yavrusuna annelik yaptığını söyledi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, iş insanı Mahmut Civelek'in bahçesinde bulunan kedisi kümeste doğum yaptı.

Kümeste doğum yapan kedinin yavrularına tavuğun baktığını söyleyen Civelek, olay karşısında şaşkına döndüklerini belirtti.

KEDİ YAVRULARI KANATLARI ALTINDA

İş insanı Mahmut Civelek, evinin yan tarafında yaklaşık 100 tavuk besliyor. Bu kümesin yakınındaki küçük bir kümeste ise kedi ve yeni doğan 3 yavrusu ile bir tavuk kalıyor. Kedi, kümesten çıktığında tavuk yavruları kanatlarının altına alıp koruyor.

''GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK''

Tavuğun yavru kedileri sahiplendiğini söyleyen Mahmut Civelek, "Bizim bahçemizde tavuklar, kedilerimiz bulunuyor. Kedi küçük kümeste doğum yaptı. Kedi yavrusuna, tavuğun baktığını görünce çok şaşırdık. Kedi yavrularını bırakıyor beslenme saatlerini dışarda geçiriyor daha sonra da yavrularını emzirmek için küçük kümese geliyor, yavrularını besliyor. 3 kedi yavrusu anaç tavuğun altında rahat bir şekilde klimalı ortamda günlerini geçiriyorlar. Bazen tavuğun, kedinin annesini bile yanına sokmadığı oluyor. O kadar sahipleniyor. Tabii beslenmelerine müsaade ediyor. Beraber yaşıyorlar. Sevgiye dayanışmaya muhtaç olduğumuz şu günlerde çok güzel bir örnek diye düşünüyorum." dedi.



