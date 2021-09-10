Kediler arasında en saldırganı Van kedisi çıktı

26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, en korkak mavi Rus kedisi olarak belirtilirken, en saldırgan tür ise Van kedisi oldu.

Evcil hayvanlar, insan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası durumunda. Evimizde beslemesek bile, sokakta rastladığımız kedi ya da köpekleribesliyor ve seviyoruz.

Köpeklerin davranışları hakkında birçok araştırma yapan bilim insanları, bu kez de kedileri inceledi.

Finlandiya’da Helsinki Üniversitesi bilim insanları, kedilerin karakterleri ve davranışları ile ilgili kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, oyunseverlik, korku ve tımar etme seviyeleri dahil olmak üzere yedi temel özellik belirledi.

7 TEMEL KİŞİLİK VE DAVRANIŞSAL ÖZELLİK

Animals dergisinde yayınlanan araştırmanın bulgularına göre, yalnızca bireysel kedigiller arasında farklılık gösteren değil, aynı zamanda farklı ırklar arasında belirgin kişilik farklılıkları olarak kendini gösteren yedi temel kişilik ve davranışsal özelliği ortaya çıktığı belirtildi.

EN KORKAK CİNS MAVİ RUS KEDİSİ

Araştırmanın başında yer alan Helsinki Üniversitesi'nden makale yazarı Hannes Lohi, "En korkak cins Mavi Rus kedisi oldu” derken, “Habeş kedisi ise en az korkak cins oldu” diye konuştu.

EN ÇOK TEMİZLENEN SİYAM VE BALİNESE

“Bengal kedisi en aktif, Pers ve Egzotik türü ise en pasif kediler olarak tespit edildi” diyen Lohi, “En çok kendini temizleyen ırklar Siyam ve Balinese oldu” şeklinde konuştu.

EN SALDIRGAN VAN KEDİSİ

Dünyada en önde gelen kedi türlerinden kabul edilen Türkiye’ye özgü Van kedisi de sıralamada yer alırken, "İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı" ifadeleri kullanıldı.

"KEDİLERİN DAVRANIŞLARI DAHA ÇOK ARAŞTIRILMALI"

Helsinki Üniversitesi'nden makale yazarı ve kedi davranışı uzmanı Salla Mikkola, "Köpeklerle karşılaştırıldığında, kedilerin davranışları ve kişiliği hakkında daha az şey biliniyor" derken, "Kedi sahiplerinden sorunlar ve risk faktörleriyle ilgili bilgi talebi geliyor. Davranışları izlemek ve kedilerin refahını artırmak için daha fazla araştırma gerekiyor" diye konuştu.

Mikkola, "Kedilerle ilgili en yaygın davranışsal zorluklar, saldırganlık ve çeşitli yerlere dışkılama" diye konuştu.

KEDİLERİN HANGİ DAVRANIŞLARI İNCELENDİ

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, kedinin evdeki diğer kedilerle iyi geçinip geçinmemesi, evi ziyaret eden yabancı kişileri her zaman dostane bir şekilde selamlayıp selamlamaması veya sıklıkla aniden koşu patlamaları sergileyip sergilemediği gibi konuları sıklıkla incelediklerini aktardı.

"IRKLAR ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPMADIK"

Araştırmacılar, bu aşamada farklı kedi ırkları arasında herhangi bir ikili karşılaştırma yapmadıklarının altını çizerken, Mikkola, "Irklar arasında kişilik özellikleri açısından farklılıklar olup olmadığına dair kabaca bir fikir edinmek istedik" dedi.

Salla Mikkola, "İlerideki çalışmalarda, özellikleri ve sorunlu davranışları etkileyen faktörleri incelemek için daha karmaşık modeller kullanacağız" derken, "Bu modellerde, cinsinin yanı sıra kedinin yaşı, cinsiyeti, sağlığı ve çok çeşitli çevresel faktörleri de dikkate alacağız" diye konuştu.