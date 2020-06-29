Kedilerle kargaların yavru karga için mücadelesi

Bağcılar'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi görüntülendi.

İstanbul Bağcılar'da 2 kedi, ağaçtan düştüğünü gördükleri yavru kargayı avlamak için hareket geçti.

YAVRU KARGAYI KEDİLERE KARŞI KORUDULAR

Bu esnada ağaçlarda bulunan kargalar yaptıkları uçuş ve hamlelerle kedilerin yavru kargayı avlamasını engellemeye çalıştı.

KEDİLER VAZGEÇMEDİ

İlk etapta kedilerden kurtulan yavru karga, tekrar kedilerin saldırısına uğrasa eda bu defa da kendisi kedilerden kurtulmayı başardı.