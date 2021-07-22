Kekova yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yılı sakin geçiren Kekova, Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Bölgeye gelen Rus turistler ise yat turlarına çıktı.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte eski günlerine döndü.

Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başlayan Kekova, eşsiz doğasıyla seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

Tarih, doğa ve denizin iç içe olduğu, mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri olan Kekova, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden turisti ağırlıyor.

RUS TURİSTLER YAT TURLARIYLA BÖLGEYİ GEZİYOR

Kekova, özellikle Rus turistlerin gelmesiyle eski canlılığına kavuştu. Kekova'ya gelen Rus turistler, kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Turistler Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan yoğun olarak yat turlarıyla bölgeyi gezdi.

Yat turlarını tercih edenler, önce denizde tarihin yattığı Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni geziyor.

Bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'nin önü yatlarla doldu.

SPOR YAPIP, DENİZE GİRDİLER

Turistler, Kekova'nın altın koylarında verilen molalarda, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Yüzme molalarının ardından bazı yatlar yolcularını, Korsanlar Mağarası'na götürdü.

Küçük ölçekli yatlar mağaranın içine kadar girdi. Kekova'ya en yoğun yabancı turist akını ise Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan oldu.

Yat turlarının yanında Kekova'da doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda çeşitli su sporları yapan turistler, gün boyu kano kullandı.

Antalya ve Ege kıyılarından mavi yolculuk tekneleri ise Kekova'ya yoğun olarak gelmeye başladı. Kekova'nın altın koylarını lüks tekneler doldurdu.

"KEKOVA BU DÜNYADAKİ CENNET"

Rus Anastasia Simatova, "Kapıların açılmasına çok mutlu olduk. Kapılar açılınca hep gelmek istediğim Türkiye'ye ilk kez geldim.

Türkiye ve Kekova beni büyüledi. Kekova, herhalde bu dünyadaki cennet.

Unutulmaz bir gün yaşıyorum. Yine geleceğim. Tüm arkadaşlarıma Türkiye'ye ve Kekova'ya gelmeleri konusunda tavsiyede bulunacağım." dedi.

"KAPILAR AÇILDIĞI AN TUR SATIN ALDIM"

Rus Svetlana Bibikova, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler çok misafirperver ve candan insanlar. Antalya'ya 12. kez, Kekova'ya 10. kez geliyorum.

Kekova benim cennetim, hayalim. Kapılar açıldığı gün bu turu satın aldım.

Bugün çok mutluyum. Çünkü Kekova'dayım. Herkesi buraya davet edeceğim." diye konuştu.

"DENİZE, DOĞASINA HAYRANIM"

Rus Andrey Platov, "Bu Türkiye'ye 12’nci gelişim. Kapı açılır açılmaz hemen turu satın aldım. Türkiye'nin tarihine, doğasına, denizine hayranım.

İnsanlarının içtenliğine hayranım. Hep Antalya'ya ve her defasında Kekova'ya geliyorum. Çünkü Kekova benim favorim. Burası beni büyülüyor." ifadelerini kullandı.