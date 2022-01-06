Kelepir ne demek? Kelepir ev ne anlama gelir?

Kelepir ne demek? Kelepir ev ne anlama gelir?

Ev ilanlarında gezenlerin sıkça karşılaştığı kelepir kelimesinin ne anlama geldiği araştırılan konulardan. Peki kelepir ne demek, kelepir ev ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

Emlak piyasasının en çok kullanılan terimlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan kelepir, ev satın almak isteyenlerin merak konusu oluyor.

Hem araba hem de konut alırken eğer ilanlarda “sahibinden” başlığında arama yapıyorsanız, herhalde en fazla karşılaştığınız ilan kelimelerinin başında kelepir tabiri gelmektedir.

Özellikle daha uygun fiyat arayışında olanlar, kelepir ev seçenekleriyle karşılaşıyor.

Peki kelepir ne demek? Kelepir ev,araba ne anlama geliyor? İşte kelepir kelime anlamı ve konunun detayları...

KELEPİR NE DEMEK?

Kelepir değerinden çok daha uygun fiyatla alınan ya da alınabilecek bir ürün veya eşyalardır. Herhangi bir eşya ya da ürün için kelebek kelimesi kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında kelepir kelimesi, ‘’Değerinden çok daha uygun fiyata alım’’ olarak geçmektedir.

KELEPİR SATILIK EV NEDİR?

Kelepir satılık daire, aynı türden yani eşdeğer dairelere göre fiyatın daha uygun olduğu anlamına gelmektedir. Aynı özellik ve lokasyon içerip, fiyatı piyasaya göre daha ucuz olan daire kelepir daire olarak adlandırılır.

Kelepir sayılması için bir dairenin en az yüzde 30 indirimli satılıyor olması gerekir. Örneğin 2+1’lerin 400 bin liraya satıldığı bir bölgede 280-300 bin liraya 2+1 satılık konut ilanı asmak, kelepir konut ilanı demektir.

Bir dairenin kelepir olup olmadığını anlamak için aynı lokasyon ve özelliklere sahip dairelerin fiyatlarını öğrenmekte fayda var.