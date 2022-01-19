Kem gözlerden kurtulmak için: Tuz, elma sirkesi ve limon karışımı

Kem gözlerden kurtulmak için: Tuz, elma sirkesi ve limon karışımı

Elma sirkesi, tuz ve limon karışımı sayesinde hem kötü enerjiden kurtulacak hem de yeni bir iş bulma noktasında şanslı olacaksınız. Bu karışımı öğleden önce yatağınızın altına koymanız gerekiyor.

Kötü enerji ve nazar insanı olumsuz anlamda etkilerken, yolunda giden işlerinin ise bozulmasına neden olabiliyor. Bu iki etki bir araya gelince insan, sağlığını kaybetme noktasına geliyor.

Bu nedenle enerjimizi artıracak olan yöntemlere başvurmak ve bunu hayatımızın her alanına yaymak gerekiyor.

Kötü enerjiden uzaklaşmak ve rahat bir alanda yaşamaya başlamak, kronik baş ağrınız için iyileştirici bir güç olabilir.

Ayrıca bu kötü enerjiler hayatınızda birçok alanı tıkadığından dolayı iş bulmak ya da yeni bir aşka yelken açmak zor olabilir.

Bu nedenle halk arasında "kem göz" olarak geçen bazı olumsuz ortamlardan ve insanlardan korunmanız lazım.

Bunun için sirke, tuz ve limonu kullanabilir, bu üçü ile yapacağınız karışımı hayatınızın her alanında deneyebilirsiniz.

Tuz, elma sirkesi ve limon karışımı sayesinde hem evinizde hem de vücudunuzda bulunan kötü enerjilerden 21 gün içerisinde kurtulmanız mümkün.

TUZ, ELME SİRKESİ VE LİMON KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Tuz, elma sirkesi ve limonu karışım haline getirerek, kötü enerjilerden uzaklaşabilirsiniz.

Bu karışımı yapmak için; bir su bardağının için su, bir çay kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı tuz koyun.

Bu karışımı karıştırmadan yattığınız odada, yatağın altına koyun. Karışımı yatağın altına koyarken, "Üzerimizdeki tüm ağırlıkların, olumsuzlukların dağılmasına, bu bardakta toplanmasına niyet ediyorum. Niyet ediyorum" sözlerini söyleyin ve istediğiniz bir şeyi dileyin. Bu konu işle alakalı olabilir. İş arıyorsanız, niyetinizi ona göre yapabilirsiniz.

21 GÜN BOYUNCA DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI GEREKİYOR

Bu karışımı ertesi sabah dökmeniz ve yeniden aynı karışımı yapıp, yine aynı yatağın altına koymanız gerekiyor.

21 gün boyunca aynı şeyi tekrarlamanız ve süre bitene kadar aynı odada yatmanız gerekli.

Yaptığınız bu karışımı dökerken, "Tüm yollarımın açılmasını niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Niyet ediyorum" diyebilirsiniz. Eğer uyun üzerinde baloncuklar görüyorsanız, evinizde ve üzerinizde negatif enerji olduğu anlamına gelir.

Ayrıca bu süre içerisinde teknolojik aletleriniz bozulduysa, hemen ritüeli yapmayı bırakın ve sirkeli suyla duş alın. Bu nazarın çıktığını gösterir. Aradan 1 hafta geçtikten sonra yeniden başlayabilirsiniz.