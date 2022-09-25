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    Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de nikah şahidi oldu

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır'ın nikah törenine şahitlik yaptı.
    • 25.09.2022 - 03:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de nikah şahidi oldu

    CHP Grubu'nun İzmir kampı devam ediyor.

    Kampı dolayısıyla İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ve Cihan Karabey çiftinin nikah törenine katıldı.

    Nikah şahidi oldu

    AA'nın haberine göre nikah şahidi olan Kılıçdaroğlu, çifte mutluluklar diledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile cüzdanını doğal olarak evin patronuna vermemiz lazım" diyerek cüzdanı geline verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu İzmir de nikah şahidi oldu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu İzmir de nikah şahidi oldu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu İzmir de nikah şahidi oldu #3

    Kemal Kılıçdaroğlu İzmir de nikah şahidi oldu #4


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