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- Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de nikah şahidi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de nikah şahidi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır'ın nikah törenine şahitlik yaptı.
- 25.09.2022 - 03:08
CHP Grubu'nun İzmir kampı devam ediyor.
Kampı dolayısıyla İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ve Cihan Karabey çiftinin nikah törenine katıldı.
Nikah şahidi oldu
AA'nın haberine göre nikah şahidi olan Kılıçdaroğlu, çifte mutluluklar diledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile cüzdanını doğal olarak evin patronuna vermemiz lazım" diyerek cüzdanı geline verdi.