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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatma Girik için taziye mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatma Girik için taziye mesajı

79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Fatma Girik için bir mesaj yayınlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.