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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatma Girik için taziye mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatma Girik için taziye mesajı
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 11:12
- Güncelleme : 24.01.2022 - 11:15
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, altı ay önce tedavi için geldiği İstanbul’da 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Fatma Girik’in ölüm nedeni de belli oldu.
Usta oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, koronavirüse bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.” denildi.
“TOPLUMA AYNA TUTAN ESERLERİYLE VE SİYASETTEKİ DURUŞUYLA…”
Yüzlerce filme imza atan oyuncunun ölümü, sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu.
Meslektaşları Girik için duygusal mesajlar paylaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.