Euro
10.0709
0.08%
Dolar
8.5408
0%
Altın
487.37
1.25%
Borsa
1.443
-0.13%
Bitcoin
396.466
4.29%
EXEN Coin
25.77
7.15%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti.
    • AA
    • 13.08.2021 - 04:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir süredir Tunceli'de tedavi gören teyzesi Fecire Işık, yaşamını yitirdi.

    Konuya ilişkin açıklama CHP'den geldi.

    IŞIK, 14 AĞUSTOS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

    Işık'ın cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde toprağa verilecek.

    Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

    Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun teyzesi vefat etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir