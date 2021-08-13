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Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi vefat etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti.
- AA
- 13.08.2021 - 04:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir süredir Tunceli'de tedavi gören teyzesi Fecire Işık, yaşamını yitirdi.
Konuya ilişkin açıklama CHP'den geldi.
IŞIK, 14 AĞUSTOS'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Işık'ın cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde toprağa verilecek.
Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.
Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.