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- Kemal Öztürk, koronavirüse yakalandı
Kemal Öztürk, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Öztürk, durumunun iyi olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 10:09
- Güncelleme : 23.12.2020 - 10:32
Gazeteci Kemal Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
"SAĞLIK DURUMUM İYİ"
Habertürk yazarı olan Öztürk, "Sağlık durumum gayet iyi. Evde karantina sürecine geçtim." bilgisini paylaştı.
AŞI ÇALIŞMALARINDA GÖNÜLLÜ OLDU
Öztürk, ayrıca aşı çalışmalarında gönüllü olup, ilk doz aşıyı yaptırdığını sözlerine ekledi.