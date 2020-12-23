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    Kemal Öztürk, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Öztürk, durumunun iyi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 10:09
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 10:32
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    Kemal Öztürk, koronavirüse yakalandı

    Gazeteci Kemal Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    "SAĞLIK DURUMUM İYİ"

    Habertürk yazarı olan Öztürk, "Sağlık durumum gayet iyi. Evde karantina sürecine geçtim." bilgisini paylaştı.

    AŞI ÇALIŞMALARINDA GÖNÜLLÜ OLDU

    Öztürk, ayrıca aşı çalışmalarında gönüllü olup, ilk doz aşıyı yaptırdığını sözlerine ekledi.

    Kemal Öztürk, koronavirüse yakalandı #1

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