Kemal Sunal'ın vefatının ardından 23 yıl geçti "Sinamanın Gülen Adamı" olarak hayatına onlarca sinema filmi ve tiyatro sığdırarak izleyicilerin gönlünde taht kuran Kemal Sunal, vefatının ardından geçen 23 yılda sevgiyle anılıyor.

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Oynadığı filmlerle vatandaşın yüzünü güldüren Kemal Sunal'ın ölümünün ardından 23 sene geçti...

"Sinamanın Gülen Adamı" olarak anılan Sunal gönüllerde taht kurdu.

Oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, 26 yıllık sanat hayatına toplamda 82 film sığdırdı.

11 Kasım 1944'te Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak İstanbul Küçükpazar'da dünyaya gelen oyuncunun tam adı tam adı Ali Kemal Sunal.

İki kardeşi olan Kemal Sunal, öğrenim hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başladı.

Ardından Vefa Lisesinde öğrenim gördü.

Tiyatro sevgisi lisede başladı

Maddi zorluklarla öğretim hayatına devam eden Sunal, tiyatro ve sinemaya adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı, üniversite öğrenimi sırasında ve sonrasında da Emayetaş Fabrikasında çalıştı.

Lisedeyken tiyatroya duyduğu ilgisiyle dikkat çeken oyuncunun yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır, fark etti.

İlk oyunu "Zoraki Tabip"

Okul ve çalışma hayatını birlikte idare eden Sunal bir yandan da sanat hayatı için çalıştı.

Sunal'ın babasını ikna eden öğretmeni Balkır, genç oyuncuyu Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Kenter ile tanıştırdı.

Çabalarının karşılığını ilk kez sahne aldığı "Zoraki Tabip" adlı oyunla aldı.

Profesyonel oyunculuğa 1996 yılında başladı

Sunal, oynadığı bir oyun ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında "En İyi Karakter Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Bir süre amatör şekilde oyunlarda sahne alan sanatçı ilk profesyonel oyununu 1996 yılında gerçekleştirdi.

Sunal, Kenter Tiyatrosunda sahne aldığı oyunda repliğinde olmamasına rağmen izleyicilerin gönlünde taht kurarak güldürdü.

Üniversitede iletişim eğitimi aldı

Ardından ünlü oyuncu için sanat kapıları açılmaya başladı.

O zamanlarda yeni kurulan Pendik Tiyatrosu'na katılan usta oyuncu, bir yandan tiyatroya devam ederken bir yandan da üniversite hayatına başladı.

Sunal, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda 2 yıl öğrenim gördü.

Üniversiteden 51 yaşında mezun oldu

Öte yandan üniversite eğitimini yarıda bırakan Sunal, 1992'de çıkan öğrenci affı sonrasında üniversiteye devam ederek, 1995'te 51 yaşındayken mezun oldu.

Farklı tiyatrolarda sahne aldı

Pendik Tiyatrosu'nun kapanması nedeniyle Ulvi Uraz'ın tiyatrosuna geçen Sunal, daha sonra Aksaray Küçük Opera, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Münir Özkul, Devekuşu Kabare'de Sunal'ın oynadığı "Dün Bugün" adlı oyunu izledikten sonra Sunal'ı yönetmen Ertem Eğilmez ile tanıştırdı.

Sinemaya 1973'te başladı

Kemal Sunal, Eğilmez'in 1973'te çektiği, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın'ın da rol aldığı "Tatlı Dillim" filminin kadrosuna katılarak sinemaya adım attı.

Sunal, genellikle halkın içinden bir halk kahramanını oynadığı rollerle izleyicinin dikkatini çekti.

Sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Sunal, 1976'da "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerde, 5 farklı yönetmenle çalıştı.

1975'te evlendi

Ankara turnesinde Gül Sunal ile tanışan ve 1975'te evlendi.

Oyuncunun, Ali ve Ezo adını verdikleri 2 çocukları çocukları dünyaya geldi.

82 filmde rol aldı

Hala izlenen Sunal, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı.

"Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" dizilerinde de rol alan Sunal, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karakteri başarıyla oynadı.

Onlarca ödül aldı

Sunal, "Kapıcılar Kralı" filmiyle 1977 Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

Kendi tezini kaleme aldı

Sanatçı, daha sonra radyo, televizyon ve sinema bölümünde yüksek lisans yaptı ve "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" başlıklı tezini kaleme aldı.

Sinema ve tiyatronun, gülen ve güldüren yüzü Sunal'ın bu tezi, vefatından sonra 2005'te aynı adla ailesi tarafından kitap olarak bastırıldı.

3 Temmuz 2000'de vefat etti

Uçak fobisi olan Sunal, "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi ve 3 Temmuz 2000'de vefat etti.

Ünlü oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.